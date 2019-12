Joven fue a su fiesta de recibida vestido de gaucho

Luciano Medina tiene 19 años y hace unos días egresó del Instituto Provincial de Educación Agrotécnica N° 237 de Melo, localidad ubicada a 378 kilómetros al sudeste de Córdoba capital. Y las fotos de su fiesta de egreso se viralizaron.

La semana pasada el joven participó de la cena de egresados, y para sorpresa de muchos de los presentes, fue vestido de gaucho. “Yo siempre ando vestido de paisano así que el día de mi egreso también lo hice de esa manera”, dijo, y agregó: “A mí no me gusta ponerme traje así que decidí ir de gaucho, como me visto todo el año”.

Luciano es oriundo de Serrano y durante siete años viajó a Melo para cursar sus estudios en la institución con orientación agropecuaria. Ante la repercusión de sus fotografías en la fiesta, el joven aseguró “Yo soy así, no me gusta mostrar lo que no soy, ando todo el día vestido de paisano. Dije que iba a entrar de paisano el día del egreso mío y así fue”.

En 2013 Luciano se presentó en Jesús María y salió campeón nacional de juego de rienda. “Todo los años voy y hasta ahora siempre me traigo algún reconocimiento”, manifestó a Diario La Voz.

En 2016 sufrió un accidente cuando domaba un caballo junto a su padre y sus hermanos. Estuvo internado en Villa María. Una vez que le dieron el alta, el adolescente no podía viajar a Melo para estudiar pero gracias al apoyo de sus profesores y compañeros pudo terminar ese año. “Recibí mucho apoyo del colegio, de mis profesores y compañeros”, recordó.

Ahora el joven dijo que se pondrá a trabajar con su padre y sus hermanos con los caballos. “Nos dedicamos a domar caballos para el juego de riendas y para el polo”, indicó.

(fuente: ADNSur)