Se lanzó el Operativo Vida edición verano

En las rutas se advierte sobre cuestiones de prevención, además de controlar que todos los integrantes de los vehículos viajen con cinturón de seguridad y reglamentación en regla, tanto del vehículo como del conductor. El acento está puesto en los controles de velocidad. La idea es profundizar las políticas instaladas sobre siniestralidad vial, apuntando a bajar los índices de víctimas.

Para el operativo fueron asignados 200 efectivos de la Policía provincial distribuidos en 20 Puestos Camineros limítrofes e internos, de los cuales 15 son limítrofes y cinco internos. Todos están concentrados en la prevención y en la reducción de víctimas fatales. Se cuenta con la colaboración de Gendarmería Nacional.



Se trata de un trabajo en conjunto entre el Ministerio de Seguridad, de Salud, la Secretaría de Turismo y la Fundación Estrellas Amarillas.

En la ruta 35, a la altura de Canal 3, se hicieron presentes sendas autoridades de la Provincia y de Gendarmería, encabezadas por el ministro de Seguridad, Horacio di Napoli, el jefe de la Policía, Roberto Ayala, el subsecretario de Salud, Gustavo Vera, la secretaria de Turismo, Adriana Romero y la referente de la Fundación Estrellas Amarillas, Silvia González.

El ministro de Seguridad señaló que se pretende bajar el índice de víctimas -sobre todo de víctimas fatales- con respecto al año pasado “no queremos una sola víctima fatal, pero no depende solo de nosotros lamentablemente. Necesitamos el compromiso de quienes transitan las rutas. Este año se contará con la colaboración de Gendarmería Nacional. Como siempre también del área de Salud y de Turismo de la Provincia y la Fundación de víctimas de tránsito, Estrellas Amarillas”, confirmó.