El presidente recibió a Diego Maradona en la Casa Rosada

A las 12:30, puntual, Diego Maradona llegó a Casa Rosada para entrevistarse con Alberto Fernández. La hora y los detalles del encuentro se mantuvieron en secreto hasta el ingreso del director técnico a la Rosada. El astro viste una bermuda de vestir, zapatillas, camisa y saco azul. El look había sido revelado minutos antes en redes sociales por su abogado, Matías Morla, que también participa del encuentro.

El campeón del Mundo en 1986 fue recibido por el subsecretario general de la Presidencia, Miguel Cuberos, quien lo tomó de un brazo y lo ayudó a desplazarse. Del otro brazo lo tomó Víctor Stinfale, también abogado del “Diez”. Maradona fue operado recientemente de una de sus rodillas y tiene dificultades para trasladarse a pie.

Solidario, Maradona buscará reforzar el perfil que viene desplegando el Frente de Todos desde la campaña, mostrando respaldo político al Gobierno en un momento en que el Presidente ya empieza a padecer críticas de los sectores que tienen que hacer un fuerte aporte impositivo. De hecho, respaldó desde un principio la candidatura de Fernández, y hasta tuvieron una conversación telefónica a pocos días de la asunción.

En Casa Rosada, el fotógrafo Víctor Bugge realizó por la mañana los aprestos para sacarle una foto en el balcón donde estuvo en 1986 con Raúl Alfonsín y la Copa del Mundo en sus manos. En este caso, se haría con una réplica del trofeo que la Selección no consigue desde aquel año.

Maradona tiene previsto presentarle al Presidente un programa de “recuperación de potreros”, donde él mismo empezó a practicar fútbol. “Siempre jugábamos a la vuelta de casa, en las Siete Canchitas. Eran unos potreros enormes, algunas canchas tenían arcos y otras no. Eran de tierra, de tierra bien dura”, fue su propio recuerdo en el libro Yo soy el Diego, recordando el predio de Larrazábal esquina Chivilcoy, en Villa Fiorito, donde empezó a jugar cuando era niño.