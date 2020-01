La “Hiena” Barrios fue apuñalado y está fuera de peligro

El ex boxeador Jorge Rodrigo “La Hiena” Barrios fue apuñalado esta madrugada en la localidad cordobesa de Capilla del Monte. El incidente ocurrió en un complejo de cabañas camino a El Zapato mientras recibía con amigos 2020.

Barrios fue trasladado al Hospital Municipal Américo Luqui donde le practicaron las curaciones pertinentes y se encuentra fuera de peligro. El agresor fue identificado como Enrique Ramón Icardo que al igual que el ex púgil es oriundo de la localidad bonaerense de Tigre.

En declaraciones a Cadena 3, Edith Barrios, hermana de “La Hiena”, indicó que se trató de un intento de robo ya que el atacante se apoderó de la billetera de Barrios. “Estaba con una familia y está avergonzado por esa familia. Disfrutaba de escuchar un karaoke en la casa de una amiga que alquiló la cabaña”, agregó

“Este chico es de Rincón (de Milberg), de Tigre. Supuestamente lo conoce, pero nosotros no. Rodrigo estaba sentado y este muchacho lo abrazó y él pensó que era de cariño. De repente sintió un golpe y se levantó. Ahí empezó a gritar porque brotaba mucha sangre”, señaló.

Edith agregó que el agresor “es carnicero. Estuvo todo el día acompañándolo. Le robó la billetera con todo el dinero. Más de 20 mil pesos y los documentos”.

En relación a las heridas que sufrió su hermano, detalló: “Tiene una herida en el pecho, dos en la espalda y en el brazo derecho. Después tiene puntazos que no fueron suturados”.

Barrios, de 43 años, estuvo detenido por atropellar y matar a la joven embarazada Yamila González. Desde 2017 tiene el beneficio de la libertad asistida.