De Rossi dejó Boca y se retiró del fútbol profesional

La aventura de Daniele De Rossi en Boca se terminó este lunes. El italiano abandonó el centro de entrenamiento del club en Ezeiza en su auto y solicitó la rescisión de su contrato, más allá de que en los primeros entrenamientos estaba en los planes de Miguel Ángel Russo. Pero la decisión estaba tomada: había comunicado su intención de irse en los primeros días de enero.

«Tengo la necesidad de acercame a mi hija. Uno tiene 36 años y necesito tomar esta decisión. A otra edad lo manejaba de otra manera. Salió la noticia que discutí con Riquelme, y nada que ver. No puedo hablar mucho de ellos por el tiempo que llevan acá, pero me acompañaron de la mejor manera. Les avisé que mi decisión era definitiva y me entendieron», explicó en una conferencia de prensa realizada esta tarde.

El campeón del mundo con Italia en Alemania 2006 disputó solo 7 partidos oficiales con la camiseta xeneize y marcó un gol, de cabeza, precisamente en su debut frente a Almagro por la Copa Argentina, que terminó 1 a 1 y con la eliminación de Boca por penales, en 16avos. de final.

«Ahora deseo ser entrenador. Me gustaría estudiar, aprender. Ahora voy a estar de vacaciones, pero siempre voy a disfrutar estar cerca del fútbol», señaló De Rossi, consultado sobre su futuro tras este corto paso por Boca. Por su parte, el presidente Jorge Amor Ameal confirmó que el futbolista será «embajador de Boca en Europa».