“Regalo” a Sabarots: ex funcionarios de Acha se liquidaron 4,5 millones en su último sueldo

La ex intendenta de General Acha, María Julia Arrarás, y unos 24 ex funcionarios de su gestión, le dejaron “un regalo” al gobierno de Abel Sabartos: un día antes de dejar el cargo, el 9 de diciembre, se liquidaron su último sueldo. Fueron 4,5 millones de pesos que correspondieron a los 9 días de diciembre y a “vacaciones no gozadas” de los años 2018 y 2019, casi dos sueldos más por cada funcionario.

Esto sorprendió a la gestión de Sabarots, ya que ni los funcionarios provinciales, ni de algunas municipalidades como Santa Rosa no se liquidaban vacaciones, dado lo alto de sus sueldos.

“Pudimos haber tenido una situación más holgada para pagar el bono de fin de año, y también para pagar a los acreedores. Pero arrancamos con 4,5 millones para atrás, esto desequilibró las cuentas de la Municipalidad”, indicó una fuente cercana al actual intendente.

Esta situación fue informada por Sabarots al actual gobierno provincial, que tuvo que auxiliar a Acha para llegar a pagar el día 14 de enero el bono a los empleados municipales.