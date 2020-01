Alberto Fernández aseguró que la reforma judicial estará en el Congreso antes de fin de enero

Alberto Fernández confirmó que para fin de mes enviará al Congreso el proyecto de reforma judicial, volvió a rechazar la idea de operadores políticos y “jueces amigos” y en una entrevista exclusiva con C5N aseguró: “La idea es alterar la lógica de la Justicia federal como la conocemos hoy en día y vamos a generar nuevas jurisdicciones”.

“Vamos a mandar la reforma. Antes de fin de enero va a estar en el Congreso, lo hablábamos con los organismo de derechos Humamos”, indicó en referencia a la reunión que sostuvo este lunes.

Además, aseguró que en el gobierno de Mauricio Macri “la primera vez que se usó a la Justicia para perseguir opositores y se construyen causas con los servicios de inteligencia avaladas por algunos medios”.

“Lo que tenemos que hacer es independizar de una vez a la justicia del poder político, no necesitamos jueces amigos”, aseveró e indicó que “el proyecto ya está listo”.

Sobre la situación de Carlos Stornelli, señalado por presunta extorsión y espionaje ilegal advirtió que “es preocupante que siga en uso de su condición de fiscal, acusando y persiguiendo gente. No voy a meterme en su condición de inocente, pero sabemos que está procesado. Parece que cuando menos hubiera sido prudente tomarse una licencia”.

“Todo lo que quiero es una justicia limpia, transparente”, declaró y agregó: “No y celebro que no me hayan llamado, nunca más tienen que hablar con migo, no necesito operadores políticos lo que yo quiero es que haya justicia”.