Querían una “comidita” rápida, pidieron una picada en Carlos Paz y les cobraron $3.450

Un grupo de amigos vivió un momento indignante al pagar la cuenta en un restaurante en Villa Carlos Paz, donde les cobraron por una picada y un par de bebidas 3.450 pesos.

“Decidimos comer algo rápido, una picada”, comentó María José Nieto, una de las que participó en la causa común, sin saber lo que le apareció minutos después en el ticket. Como se lee en el posteo que hicieron en las redes sociales, en un bar de Carlos Paz la picada les costó $ 2.050, el “trago” $ 500; el chop $ 300 y “varios por dos” $ 600. Total: $ 3.450.

“Eran platitos de café con jamón, queso, aceitunas, maní y algo más de papas fritas. Cometimos el error de no insistir, supusimos que saldría algo más que en la ciudad de Córdoba pero no esta barbaridad. Sabemos que en Carlos Paz hay muchísimos lugares que trabajan muy bien y con otros precios; la idea no es criticar a la villa a la que amo y recomiendo. Es advertir que no hay que estar tan relajados, que hay que prestar más atención”, comentó la mujer, suponiendo que su caso es uno aislado y no se repite en ese destino turístico tan elegido en verano.

“Nunca pensamos que se avivarían así. No está bueno porque la gente viene a pasarla bien, a llevarse una buena experiencia y hay otros espacios que están buenísimos”, agregó.

Ante el revuelo por el ticket viralizado en las redes sociales, Leonardo González , presidente de la Asociación Hotelera y Gastronómica, aclaró en diario La Nación que la del bar apuntado “no es la situación que se está dando” en la ciudad.

“Estamos hablando de un comercio, acotemos el tema. Hay lugares hermosos, con gente que vende con precios óptimos y se esfuerza por hacerlo. Venimos desde octubre preparando la temporada. La Municipalidad deberá controlar que no haya habido una carta controlable”, dijo.