Asesinato en Villa Gesell: imputan a dos rugbiers como coautores del crimen

La fiscal que investiga el crimen de Fernando Báez Sosa en Villa Gesell imputó a Máximo Thomsen y Ciro Pertossi como coautores del homicidio de Fernando Báez Sosa y a los otros nueve sospechosos de haber participado del hecho, al tiempo que aguarda el resultado de peritajes que determinarán si el último de los detenidos estuvo en la localidad balnearia al momento del asesinato. En tanto, la Justicia liberó a Pablo Ventura: se pudo comprobar que no estuvo en el lugar del asesinato.

Fuentes judiciales informaron a Télam que Verónica Zamboni, titular de Unidad Funcional de Instrucción (UFI) 6, acusó a Thomsen (20) y Pertossi (19) de «homicidio agravado por el concurso premeditado de dos o más personas», delito que prevé la pena de prisión perpetua. En tanto, a los otros imputados los consideró «partícipes necesarios».

Máximiliano Thomsen, de 20 años, es hijo de la arquitecta Rosalía Zárate, quien se desempeña como secretaria de Obras Públicas del municipio de Zárate. Por su parte, Ciro Pertossi, de 19 años, es hermano de Luciano, otro de los detenidos. También es primo de Lucas Pertossi, otro de los acusados.

En tanto, el juez de la causa por el crimen de Fernando Báez Díaz en Villa Gesell decidió darle la libertad a Pablo Ventura, el joven que había sido detenido en Zárate luego de que los otros diez implicados apuntaran contra él como responsable de la muerte.

Según pudo saber Infobae, los investigadores confirmaron que Ventura, que practica remo y no rugby, estuvo en el restaurante de Zárate donde su abogada alegaba que estaba. Además, no aparece en ninguna cámara del boliche de Gesell ni de las inmediaciones de dónde tuvo lugar el ataque a Fernando. Otro punto fue que no aparece en el contrato de alquiler de la casa donde residían los acusados.

La libertad es por falta de mérito y no le ponen ninguna restricción. Sin embargo, el remero seguirá sujeto a la causa y participará de la rueda de reconocimiento que se llevará a cabo el jueves.