Turista guardó brasas en el baúl del auto para ganar tiempo y casi le explotó

“Podría haber terminado en una tragedia”, coincidieron los bomberos voluntarios de La Falda, Córdoba. Sucedió el miércoles 22 de enero cerca de las 14. Un hombre llamó para pedir ayuda porque su auto se estaba incendiando.

El coche, un Volkswagen Gol Trend, estaba estacionado en el balneario Las 7 Cascadas que, por la época del año (plena temporada), estaba muy concurrido. Aunque el hombre no quiso confirmarlo, la hipótesis de los bomberos es que “empezó a prender fuego el carbón adentro del baúl para ir ganando tiempo”.

La idea le salió mal y se empezaron a quemar el tapizado, la rueda de auxilio y los plásticos de la parte trasera. Otra sospecha es que quizás guardó las brasas encendidas después de haber hecho el asado. Como sea, el vehículo se quemó en un 30 por ciento.

El humo comenzó a esparcirse por todo el habitáculo principal. Lo peor: el vehículo tenía un tubo de GNC. Afortunadamente, los bomberos llegaron segundos antes de que todo explotara.

“La bolsa de carbón estaba ardiendo. Por suerte no abrieron el baúl y todo quedó contenido adentro. Eso ayudó a que no se prenda aún más y lo puedan extinguir”, dijo Gabriel Molina, jefe del cuartel de bomberos de La Falda.

