Captan en video extraño fenómeno en el Nahuel Haupi y hablan del Nahuelito

(Informe de Clarín) Una vez más la leyenda del Nahuelito vuelve a encontrar fundamentos en la realidad para alegría de quienes están convencidos de que una bestia prehistórica vive en las aguas del Nahuel Huapi. Vecinos de Bariloche y villa La Angostura captaron ayer por la tarde llamativas imágenes en dos playas del lago que parecen indicar la presencia de un animal marino de grandes dimensiones.

Tres jóvenes de Villa La Angostura grabaron un video donde se observa que “algo” genera olas y se mueve a gran velocidad revelando lo que parecen aletas oscuras y de importantes dimensiones.

La grabación fue hecha desde una embarcación. La figura que atraviesa el horizonte se encuentra en las cercanías de la popular playa Elma, a unos 3 kilómetros del centro de La Angostura. Mientras tanto otros turistas, pero en Bariloche, captaron una secuencia similar alrededor de las 16 en Playa Bonita (5600 de avenida Bustillo).

“Olas, no son. Está en el medio del lago y no se desarman. Da miedo”, reconoce uno de ellos tripulantes. “Se ven aletas, me parece”, dice sorprendido uno de los chicos de La Angostura. “No sé qué es pero es algo muy grande, sigue pasando”, agrega. “Tres aletas, para afuera”, dice otro. “No se ve una lancha como para decir…”, señala el amigo.

Aunque a lo largo de los años numerosas personas han captado imágenes de formas surcando los lagos Nahuel Huapi y Mascardi, esta es la grabación no profesional más nítida realizada hasta ahora. Ya al comenzar el video se advierte cómo una figura se alza sobre el agua y deja entrever una suerte de aleta pronunciada. “Se ve cómo una aleta, ¿no?”, dice uno de los jóvenes. “Se ve como algo negro”, le responde el otro. Hacia el final de la grabación los chicos advierten que hay un bote que está mucho más cerca del fenómeno. Para entonces las “aletas” se han multiplicado y al menos tres avanzan por el agua.

Las secuencias captadas en Bariloche son menos claras, pero de igual modo los turistas que están arriba de sus tablas en Playa Bonita se alertan unos a otros por la extraña presencia y oscilación del agua.

Las serpientes marinas vivieron en la región hace unos 50 millones de años, pero ningún científico se atreve a afirmar si es factible que un descendiente de aquellos animales gigantes tiene un hábitat propicio en los fríos lagos del sur. La profundidad del Nahuel Huapi alcanza los 438 metros y la del lago Mascardi los 218.

El 6 de marzo de 2017, Gustavo Dreller captó en fotografías una delgada columna que se movía apenas por debajo de la superficie del lago Nahuel Huapi. Iba a bordo de un colectivo urbano a la altura del Club de Pesca y Caza.

Entre febrero y marzo de 2018 vecinos de Bariloche dijeron haber visto una figura que semeja una gran serpiente nadando por el lago Mascardi, a la altura del Automóvil Club Argentino, a unos 35 kilómetros de Bariloche.

El 5 de marzo del mismo año y sector, un vecino, Marcos Báez grabó un video con su celular en el que “algo” que se desliza por el lago.

Uno de los primeros testimonios registrados sobre animales marinos fue en 1910 y corresponde a George Garret, gerente de una empresa naviera que desarrollaba actividades en el lago Nahuel Huapi. “Justo cuando estábamos cerca de la orilla rocosa, para mi gran sorpresa, vi un objeto que parecía tener 15 o 20 pies de diámetro (4,5 a 6 metros), que salía quizás 6 pies por encima del agua (casi dos metros). Después de unos quince minutos, el monstruo desapareció. Cuando les mencioné mi experiencia a mis vecinos, ellos dijeron que los indios a menudo hablaban de inmensos animales acuáticos a los que han visto de tanto en tanto”, le contó al Toronto Globe.

El año pasado se comenzó a rodar el documental “Bajo Superficie” dirigido por Miguel Angel Rossi, quien utilizará un submarino para captar imágenes inéditas en el Nahuel Huapi a 400 metros de profundidad. El proyecto además intenta develar qué hay de verdad y qué de ficción respecto del Nahuelito. La película será estrenada a mitad de 2020. “Yo también vi algo a la altura de Playa Bonita, cerca de las 16. No pude hacer buenas fotos, pero me pasaron videos. Generalmente se ven cosas que terminan siendo nada, pero esta me llamo la atención. Ahora estamos buscando hablar con gente que se encontraba en la orilla o con tablas para que nos cuenten lo que vieron”, le indica a Clarín el director.