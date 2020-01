Alexis Mac Allister deja Boca y se muda a la Premier League

Finalmente Alexis Mac Allister se incorporará finalmente al Brighton, de la Premier League inglesa, apenas finalice el Preolímpico de Colombia en el que está representando al Seleccionado argentino, por lo que ya no jugará más en Boca.

Así lo confirmó el mediocampista pampeano en su cuenta de Instagram, en la que le escribió un mensaje para despedirse de los hinchas: “Quiero contarles que a pesar de haber estado sólo 6 meses en el club tengo un cariño muy grande por todos ustedes, porque me hicieron sentir como si toda la vida hubiese jugado en este gran equipo. Hoy me toca despedirme y quiero agradecer a las autoridades de la institución esta oportunidad que me dan de aprovechar este permiso de trabajo especial para poder jugar en una de las mejores ligas del mundo. Fue muy difícil para mí tomar esta decisión, pero quizás es una oportunidad que sea irrepetible por no tener el pasaporte comunitario. Los clubes llegaron a un acuerdo gracias a la compresión de Boca y esto me da la oportunidad de empezar mi experiencia internacional. Hasta pronto!”, escribió el ex jugador de Argentinos Juniors.