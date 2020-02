Puente Dique: investigan a gendarmes por quedarse con asado decomisado

La Justicia Federal investiga el supuesto robo de carne decomisada por parte de efectivos de Gendarmería Nacional en el Puente Dique que separa La Pampa con Río Negro. En ese lugar es habitual el secuestro de asado pampeano que pretende pasar de manera clandestina hacia el sur del país, algo que está prohibido por la barrera sanitaria.

La fiscalía Federal de Roca, a cargo de Alejandro Moldes, investiga una denuncia contra personal de Gendarmería que prestaba servicio en el Puente Dique.

Según informó el diario Río Negro, “un efectivo policial, quien también desempeña tareas en el puente, acusó a varios efectivos por incumplimiento de los deberes de funcionario público. El policía rionegrino adjuntó como evidencia un video en el que puede observarse como varios uniformados cargan mercadería en un vehículo”.

“El denunciante también ofreció a la justicia varios testigos presenciales del hecho. Al tratarse de personal de un organismo nacional toma intervención la justicia federal que en la región tiene base en Roca. Testigos del hecho, aseguraron que no sería la primera vez que ocurre algo así”, dijo.

Según consta en la denuncia, el 27 de enero Senasa decomisó varios kilos de carne y al día siguiente fueron transportadas en un vehículo de Gendarmería, eludiendo el procedimiento formal. El protocolo en estos casos es que la mercadería debe incinerase.

Según pudo averiguar este medio, el denunciante y la persona que tomó las imágenes dieron aviso al destacamento de Puente Dique en Barda del Medio, pero no hubo respuestas. La fiscalía deberá investigar y comprobar si recibieron el llamado.

El hecho que se denuncia fue el mismo día que Gendarmería abandonó el puesto en Puente Dique por orden del gobierno nacional. La fuerza de seguridad, que tiene como función resguardar las fronteras nacionales, estaba desde hace varios años cumpliendo funciones de apoyo en el control fitosanitario.

El fiscal Moldes confirmó que hubo una denuncia antes del fin de la feria judicial, pero dijo que no hay detalles para informar. A diferencia de la justicia ordinaria o de la justicia provincial que cuentan con un área de prensa que responden al acceso a la información pública, la justicia Federal, cualquiera de sus fueros, es el único que no cuenta con esa herramienta y salvo excepciones, no brinda información sobre casos, como este de interés social.