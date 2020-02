Niño de 8 años gastó todos sus ahorros para cumplirle el sueño a su mamá enferma de cáncer

Thiago tiene apenas ocho años y un deseo muy fuerte: que su madre enferma pueda conocer a su ídolo Ricky Martin. Para lograr su objetivo, tuvo un sentido gesto que conmocionó a todos en las redes sociales.

Tomó lápiz y papel y envió una carta acompañada con un desayuno que compró con sus ahorros al canal cordobés El Doce para poder ayudar a su mamá, que tiene un tumor cerebral.

El niño, que por su edad no puede participar del sorteo realizado por “La red del buen día”, una sección de concursos de dicha emisora mediterránea a través de la que se pueden ganar entradas y pases meet & greet para presenciar el concierto del artista portorriqueño, puso todo su esfuerzo para visibilizar su deseo.

La carta fue leída al aire mientras se mostraba una bandeja de masitas que envió el menor y emocionó a todos: “Traje un regalo rico que compré con mis ahorros así lo disfrutan. Lo único que pido es que mi mami conozca a Ricky Martin”, leyó una de las conductoras del programa, que además contó que pudo estar con Thiago minutos antes del comienzo del envío.

Allí, Thiago revela el delicado estado de salud.” Mami está enferma de un tumor cerebral, cáncer. Llora mucho cuando le pinchan con agujas y yo y mis hermanos cuando le ponemos Ricky Martin mi mami se ríe conmigo, ella es feliz” y continúa. “No llego con mis ahorros para comprarle la entrada. Y el regalo que le daría a mami es la vida eterna y un abrazo fuerte de Ricky”, concluye el niño cordobés.

El cierre del conmovedor relato es con un dibujito del encuentro entre el artista y su madre, teniéndose las manos.

El texto manuscrito por el pequeño rápidamente se viralizó en las redes, donde hay una fuerte campaña para que el encuentro se concrete ante la visita del portorriqueño. Ricky se presentará el próximo 25 de febrero en el Orfeo Superdomo, en la ciudad de Córdoba, en el marco de una gira que lo traerá a la Argentina, donde ofrecerá cuatro conciertos.

La conductora, movilizada por la actitud de Thiago expresó su apoyo a la familia: “Vamos hacer fuerza por Thiago y gané el concurso por su mamá”.

La carta completa de Thiago

“Hola. Soy Thiago tengo 8 años. Traje un regalo rico que compré con mis ahorros así lo disfrutan. Lo único que pido para mi mami que conozca a Ricky Martin.

No puedo participar porque soy niño pequeño. No llego con mis ahorros para comprarle la entrada. Y el regalo que le daría a mami es la vida eterna y un abrazo fuerte de Ricky.

Porque mami está enferma de tumor cerebral, cáncer. Llora mucho cuando le pinchan con agujas y yo y mis hermanos cuando le ponemos Ricky Martin mi mami se ríe conmigo, ella es feliz.

Les pido una ayuda para que mami conozca y lo abrace. Nada más, por favor.

Dios y la virgen me ayuden

Mami te regalaría la vida eterna

Thiaguito.”