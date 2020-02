Cementerio: hallaron irregularidades en el uso de los nichos de la COSEGA

La COSEGA halló serias irregularidades en el sector nichos que tiene la entidad en el Cementerio de General Acha. Se realizó una inspección el viernes con personal de la cooperativa, policial y municipal, y se determinó que varios espacios eran utilizados indebidamente. Ahora la COSEGA analiza hacer una presentación judicial.

Ante las denuncias públicas sobre irregularidades en el Cementerio, y que determinó que la municipalidad apartara a tres empleados del lugar, se empezó con la investigación.

El presidente de la cooperativa, Norberto De Cristófaro y Sandra Paliza estuvieron en el lugar y también lo hicieron representantes de las cocherías Villalba y Martín, las empresas que hacen los servicios para la entidad.

Los funcionarios que realizaron la inspección hallaron en los nichos que había varios féretros en uno, en otros la presencia de restos que no tienen ese lugar asignado, cajones que no se condicen con los que usa la Cosega y algunos que fueron ubicados en nichos asignados a otros y que no concuerdan con los registros.

De Cristófaro en declaraciones indicó que “veníamos viendo estas situaciones, sospechábamos de irregularidades y ahora las confirmamos. Está claro que algo pasaba, la gente no se quejaba por nada. Es un tema delicado, ahora cualquier socio de nuestra cooperativa puede dudar si su familiar o amigo está en el lugar donde se dice que está, pero había que investigar y dejar todas las cosas y las responsabilidades en claro”.