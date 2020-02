Italia confirmó la séptima víctima mortal del coronavirus

Una séptima persona murió este lunes por el coronavirus en Lombardía, en el norte de Italia, y los casos de contagio ascienden a 229, informó el jefe de la Protección Civil, Angelo Borrelli en una comparecencia ante los medios.

La agencia ANSA reportó que la séptima muerte es un anciano de 80 años que fue internado la semana en Lodi tras sufrir un infarto. Los médicos sospechan que se contagió por otro paciente. Por el momento, todas las víctimas fatales son personas mayores o que sufrían enfermedades terminales.

La sexta víctima es una mujer de Crema, que murió en un hospital de Brescia con diagnóstico confirmado por el virus. Debido a un cáncer, ya tenía la salud bastante deteriorada. Los otros casos también corresponden a grupos de riesgos con defensas presumiblemente bajas. La quinta víctima, reportada a primeras horas del lunes, fue otro hombre, de 88 años, residente en la localidad lombarda de Caselle Lanne, que se suma al hombre, de 84 años, fallecido también esta mañana en el hospital Juan XXIII de Bérgamo. Los otros fallecidos son una mujer residente en la provincia de Cremona, un hombre, de 78 años, de la localidad de Vo’ Euganeo, en la provincia de Padua (Véneto), y una mujer, de 77 años, que estuvo en Codogno, y dio positivo al virus en una prueba realizada tras su muerte.

Las autoridades señalaron previamente que de los 219 casos detectados hasta las primeras horas del lunes, 167 se han detectado en Lombardía, 27 en Véneto, 18 en Emilia Romaña, 4 en Piamonte, y también los tres contagiados en Roma, ya conocidos desde hace varias semanas.

En estos casos, Protección Civil incluye a las cinco personas fallecidas.

El jefe de la Protección Civil explicó que de los contagiados, 93 están hospitalizados y 23 se encuentran en la unidad de cuidados intensivos, mientras que el resto siguen en sus casas al no presentar síntomas.

También recordó que aún no se ha encontrado al llamado “paciente cero”, que habría originado el contagio en el norte de Italia, y tampoco la relación entre los dos focos que son, uno en Codogno, en la provincia de Lodi, en Lombardía, y el otro en Vo’ Euganeo, en Véneto.

Además de la prohibición de entrar y salir en once localidades del norte de Italia, que afecta a cerca 50.000 personas, las regiones afectadas de Piamonte, Lombardía, Véneto han tomado medidas extraordinarias, como la suspensión del Carnaval de Venecia, fiestas y otros eventos culturales y deportivos, así como el cierre de museos, escuelas y universidades.