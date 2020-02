El oficialismo logró la media sanción en Diputados para ponerle fin a las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos

El día de ayer, el Frente de Todos consiguió los 128 votos para darle media sanción en Diputados al proyecto de ley que pone fin a las jubilaciones de privilegio de jueces y diplomáticos. Por su parte, Juntos por el Cambio se retiró del recinto sin dar quórum y el Frente de Izquierda y los Trabajadores (FIT) tuvo la polémica, y recurrente, postura de abstenerse.

Más allá de la postura del FIT, la gran polémica del día se dio porque el Frente de Todos consiguió los 129 legisladores necesarios para el quórum sentando en la banca a Daniel Scioli.

El ex gobernador de la provincia de Buenos Aires fue designado como embajador argentino en Brasil y según el bloque de Juntos por el Cambio, ya no puede ejercer como legislador nacional. Pero el presidente de la Cámara, Sergio Massa, remarcó que el cuerpo aun no trató la renuncia del ex gobernador bonaerense como diputado por lo que técnicamente sigue vigente su mandato.

Scioli habló públicamente y explicó su presencia: “No asumí como embajador, no renuncié a mi banca, recién lo voy a hacer el 2/3 cuando salga el decreto designándome como embajador en Brasil. De no estar yo, si hubiera renunciado, estaría mi diputada suplente. Es ridículo lo que dice la oposición”.