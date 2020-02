Boca aplastó a Colón y le metió presión a River en la pelea por el título de la Superliga

Boca hizo los deberes y se aseguró la posibilidad de llegar con chances de título a la última jornada de la Superliga. El equipo de Miguel Ángel Russo goleó por 4-0 a Colón en Santa Fe por la fecha 22° y alcanzó en lo más alto de la tabla a River, que este sábado se medirá con Defensa y Justicia para intentar recuperar la cima en soledad.

Colón fue el equipo más prolijo de la primera etapa. Fue inteligente para cortar los circuitos de Boca y se animó a manejar los hilos del encuentro. Sin embargo, le faltó algo de precisión y profundidad en sus intentos en ofensiva.

El Sabalero aprovechó que el Xeneize no hizo pesar la jerarquía de sus individualidades y estuvo cerca de abrir el marcador. Primero, con una jugada sobre los 42’ minutos en la que Fernando Zuqui mandó un centro desde la izquierda y Wilson Morelo no llegó a cabecear. Luego, con un remate de media distancia de Tomas Chancalay que contuvo con seguridad Esteban Andrada.

Pero, aún en un partido de poco despliegue, Boca sabe que en sus atacantes tiene la llave del éxito. Cuando la primera etapa llegaba a su fin, Sebastián Villa despabiló a todo el estadio con una definición que se estrelló en el ángulo del arco defendido por Leonardo Burián.

Parecía que la tónica del primer tiempo se repetía en el segundo. Sobre todo cuando, sobre los 5’, Gabriel Esparza se le escapó una vez más a la defensa, pero no pudo controlar bien la pelota y su intento pasó lejos del arco de Andrada.

Boca hizo gala de una gran efectividad y, en su primera llegada del complemento, marcó el 1-0. Junior Alonso cortó una salida del Sabalero y cedió la pelota para Frank Fabra, que mandó el centro al área desde la izquierda. El balón le quedó a Guillermo Pol Fernández, que definió con gran calidad para poner en ventaja al Xeneize en Santa Fe.

El gol desarmó las buenas intenciones de Colón y Boca se adueñó del juego. Julio Buffarini estuvo cerca de ampliar la cuenta sobre los 19’: pasó a toda velocidad, se metió en el área y sacó un potente remate, pero Leonardo Burián se quedó con su intento. Así quedó claro que los laterales del conjunto visitante ya no tenían problemas para hacer la diferencia en sus respectivas bandas.

En una ráfaga, el equipo de Miguel Ángel Russo liquidó el pleito ante un conjunto santafesino evidentemente golpeado y sin herramientas para la reacción.A los 27’, tras una gran corrida y apilada de Villa, Eduardo Salvio quedó solo para marcar el 2-0. Dos minutos después fue el ingresado Ramón Ábila el que hizo la jugada y le cedió la conquista del 3-0 a Carlos Tevez. El propio Wanchope, a los 39’, puso el broche de oro a la goleada con una espectacular tijera luego de un preciso centro de Fabra.

Boca Juniors tiene una brillante seguidilla de cinco victorias consecutivas. El Xeneize llegó a 45 puntos y alcanzó a River en lo más alto de la tabla. Los de Marcelo Gallardo recibirán este sábado a Defensa y Justicia en el estadio Monumental con la misión de sumar para recuperar el liderazgo en soledad y llegar con ventaja a la última jornada.

La actualidad de Colón es realmente preocupante: no gana hace nueve fechas. En ese lapso, empató dos encuentros, perdió siete y cayó en zona de descenso. El sabalero está obligado a recuperarse si quiere lograr la permanencia en la máxima categoría.