Preocupación por el avance del coronavirus en Europa: nuevos casos en Italia, Alemania y Reino Unido

Este domingo se han confirmado nuevos casos del nuevo coronavirus en varios países de Europa como Alemania, Reino Unido e Italia, principal foco fuera de Asia, a pesar de las medidas adoptadas por las autoridades para frenar el contagio.

En las últimas 24 horas se han confirmado cinco nuevas muertes por el nuevo coronavirus en Italia, con lo que ya suman 34 los fallecidos por esta enfermedad en el país transalpino, según el último boletín de Protección Civil de Italia.

Además, el número de personas infectadas es de 1.577, 449 más durante las últimas 24 horas, ha explicado el director de Protección Civil, Angelo Borrelli, en declaraciones recogidas por la prensa italiana.

Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado un plan de 3.600 millones de euros para recuperar la economía. El ministro de Economía, Roberto Gualtieri, ha destacado en una entrevista publicada por el diario ‘La Repubblica’ que el plan será aprobado a finales de semana y ha expresado su esperanza en que Bruselas no intervenga por motivos de la regla de gasto y que el Parlamento tampoco ponga pegas.

La primera fase del plan fue aprobada el pasado viernes por el Gobierno y prevé la inyección inmediata de 900 euros en las zonas afectadas del norte de Italia, pulmón económico del país.

Además, el Gobierno italiano ha firmado un nuevo decreto por el que prorroga al menos hasta el 8 de marzo, el cierre de comercios, museos y escuelas en los once municipios más afectados por el coronavirus, en las regiones de Lombardía y Véneto, considerados “zona roja”.

El Ejecutivo italiano ha dividido al país en tres zonas: la roja, la más castigada y que comprende estos once municipios; la amarilla, que incluye el resto de localidades de Lombardía, Véneto y Emilia Romaña, tres regiones que son las que más casos acumulan y finalmente el resto del territorio nacional para el que se han dispuesto otras medidas.

El Ejecutivo mantiene aislada la “zona roja”, en la que viven unas 50.000 personas, donde se prohíbe el acceso o la salida, se mantienen suspendidos eventos de cualquier tipo, las escuelas seguirán cerradas, igual que los museos, institutos culturales y comercios.

En este escenario, la aerolínea estadounidense American Airlines anunció este domingo en un comunicado que suspende sus vuelos diarios desde Nueva York y Miami a Milán “por una reducción en la demanda”, una decisión que se produce durante el importante aumento de número de casos de coronavirus en Italia.

Mientras, la ministra de Sanidad de Luxemburgo, Paulette Lenert, ha confirmado el primer caso de la nueva enfermedad en el país en un hombre de 40 años que había viajado a Italia a través del aeropuerto de Charleroi, en Bélgica.

En Alemania el organismo encargado del seguimiento del virus es el Instituto Robert Koch, que ha duplicado el número de casos, que pasan en un día de 66 a 117. Sin embargo, las autoridades han levantado la cuarentena impuesta a entre 600 y 700 vecinos en el distrito de Heinsberg, en el oeste del país, donde se detectó un enfermo que asistió al carnaval. Otros 330 vecinos deberán esperar otra semana para poder desplazarse.

En Baviera unos 1.600 empleados de una fábrica han recibido orden de permanecer en sus hogares tras la detección de un caso entre el personal.

En Reino Unido son ya 35 los casos confirmados, doce más que el día anterior, según ha explicado el responsable encargado del seguimiento de la enfermedad por el Gobierno, Chris Whitty. Seis de los nuevos casos son de personas que habían viajado a Italia, pero otros tres son por contagio en el propio país.

Finlandia ha informado este domingo del quinto caso confirmado. En Suecia son trece los casos y Dinamarca tiene tres casos. Noruega tiene 17 casos.

Italia es el país más afectado de Europa por el brote del nuevo coronavirus, originado en la ciudad de Wuhan, en la provincia china de Hubei. La enfermedad ha provocado la muerte de más de 2.835 personas en el gigante asiático y ha dejado a más de 79.251 contagiadas, según el último balance de las autoridades sanitarias chinas.