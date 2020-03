Insólito: en su primera aparición como ex presidente, Macri comparó al “populismo” con el coronavirus

En el día de ayer, Mauricio Macri habló públicamente como ex presidente y mostró una postura de oposición que busca representar al atacar a la oposición y a sus votantes. El líder PRO comparó al “populismo” con el coronavirus, la pandemia mundial que mató a miles de personas en todo el planeta y que ya llegó a la Argentina.

Su aparición pública se dio en Guatemala, en el marco del V Encuentro Ciudadano organizada por la Fundación Libertad y Desarrollo.

En su discurso, Macri lanzó la polémica frase: “Este fenómeno que estamos viviendo, que recién comienza, nos lleva el desafío de evitar algo que es mucho más peligroso que el coronavirus, que es el populismo”.

“Realmente, el populismo lleva a hipotecar el futuro, no cree en el equilibro macroeconómico y compromete no solo el desarrollo, sino el futuro básico de sus comunidades”, profundizó, al menos con mayor academicismo que en su afirmación previa.

En base a esto, agregó: “Además, (el populismo) ha desarrollado un sistema para decir que ellos son los que representan al pueblo, que necesitan gobernar sin contrapesos, para poder imponer todas estas arbitrariedades que niegan los avances del mundo y la tecnología”.

Durante su alocución en un panel, el referente de Juntos por el Cambio sostuvo que la región necesita tener “reglas de juego claras” y blindarse frente a los “aventureros” que proponen “pan para hoy y hambre para mañana”, en el mismo camino de apuntar oontra el Frente de Todos y Alberto Fernández sin nombrarlos.

“Comentaba ayer que la integración es una herramienta muy valiosa para acelerar el desarrollo, pero hoy más que nunca, porque estamos frente a una revolución tecnológica sin precedentes que puede acelerar ese proceso”, sostuvo.

No conforme, Macri apuntó contra los detractores de la cultura de la meritocracia, a los que catalogó como “relativistas morales”, y puso como ejemplo de eso donde no hay que “caer” a quienes no diferencian entre “lo bello y lo feo”.

“Esto se combina con algo que también se está discutiendo cuando hablamos de integración, que es si creemos que las sociedades progresan cuando son meritocráticas o queremos caer en el relativismo moral que nos quieren decir que todo da lo mismo, lo bello y lo feo; lo verdadero y lo falso; que todos tenemos derechos y ninguna obligación; y buscan sistemáticamente destruir la cultura del trabajo y el respeto de la ley, que son las bases que nos tenemos que integrar”, intentó explicar.

El panel en el que participó el ex mandatario estuvo integrado por otros ex presidentes como Miguel Angel Rodríguez, (Costa Rica 1998-2002), Luis Alberto Lacalle, (Uruguay 1990-1995), Jamil Mahuad, (Ecuador 1998-2000) y Luis Alberto Moreno, presidente en funciones del Banco Interamericano de Desarrollo (BID). El encuentro pretendía intercambiar experiencias para lograr la integración centroamericana, el primer paso para unificar a Latinoamérica, una región caracterizada por la violencia, la migración y la falta de oportunidades.