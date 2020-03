Horror en Colombia: encontraron descuartizado a un ex futbolista argentina

Este jueves la Policía Metropolitana de Colombia informó que uno de los cuerpos que había sido hallado el 27 de febrero en el Río Medellín, al norte del Valle de Aburrá, en el municipio de Copacabana, pertenece al ex futbolista Juan Diego González. El jugador estaba desaparecido y su cuerpo apareció descuartizado y envuelto en varias bolsas.

El coronel Ómar Rodríguez, subcomandante de la fuerza a cargo, explicó que pudieron reconocer el cuerpo mediante la técnica de dactiloscopia (sistema de identificación mediante la comparación de las huellas digitales) y que los forenses continúan su trabajo sobre el otro cadáver que aún no fue reconocido.

“Nos informaron sobre unos cuerpos desmembrados, al llegar la policía se conoce el caso, junto con la Fiscalía y el CTI. Los dos cuerpos se trasladan a medicina legal, uno de ellos del ex jugador Juan Diego González Alzate”, detalló Rodríguez, quien agregó “preliminarmente no teníamos conocimiento de amenazas, ni denuncias. Estamos adelantando las investigaciones para esclarecer los hechos”.

Aunque aún no hay información oficial, las primeras versiones apuntan a que el asesinato se debió a un ajuste de cuentas, ya que González habría estado involucrado en problemas económico.

González se formó en la cantera del club amateur Sajo’s de Bello, en donde fue observado por Envigado, que le permitió saltar al fútbol profesional. Luego pasó por Independiente Medellín, Once Caldas y Santa Fe, entre otros equipos colombianos. En la Argentina vistió las camisetas de Almagro y San Lorenzo (fue parte del plantel que ganó la Copa Mercosur 2001), mientras que en México jugó en el Santos Laguna y también pasó por los Estados Unidos, cuando estuvo en Philadelphia Union. En 2011 se retiró.

Varios clubes se manifestaron en las redes sociales tras la noticia sobre la muerte del ex defensor de 39 años: “Enviamos un fraternal abrazo a toda su familia y allegados”, escribió Independiente Santa Fe.