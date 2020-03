Coronavirus: La UNLP y la UBA licencian a quienes viajaron a los puntos más infectados

La Universidad Nacional de La Plata (UNLP) y Universidad de Buenos Aires (UBA) se expresaron a través de comunicados solicitando que se abstengan de ir a sus facultades por 15 días a aquellos docentes y estudiantes que regresan de un viaje por los puntos más afectados por el coronavirus.

La medida fue tomada a modo preventivo por la epidemia de Covid-19 que hasta este domingo afectaba a 12 personas en la Argentina, una de las cuales murió el sábado último.

Las cartas de las universidades disponen que no ingresen a sus centros de estudios “el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales” que hayan regresado del exterior.

La medida rige para todos aquellos que hayan pasado por China, Alemania, Corea, España, Estados Unidos, Francia, Irán, Italia y Japón. Pueden sumarse otros países si así lo indicara el Ministerio de Salud.

El Ministerio de Salud de la Nación confirmó este domingo que resultaron positivos tres de los 28 análisis que el Instituto Malbrán realizó a sospechosos de estar infectados por el Covid-19. Así, son 12 los pacientes con coronavirus que son tratados en la Argentina.