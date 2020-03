Trump suspendió los viajes entre Estados Unidos y Europa desde este viernes por 30 días

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, hablando desde la Casa Blanca (Doug Mills/Pool via REUTERS)

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, anunció este miércoles la suspensión de viajes entre Estados Unidos y Europa por 30 días debido al brote de coronavirus, que acaba de ser catalogado de pandemia por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

La medida comenzará a regir a partir del viernes a la medianoche y el Reino Unido será el único país exceptuado.

“Desde el comienzo [de la epidemia] establecimos prohibiciones a los viajes desde China y otros países afectados por el coronavirus. La Unión Europea no tomó las mismas precauciones”, señaló Trump.

“Hemos decidido tomar duras pero necesarias medidas para cuidar la salud de los estadounidenses. Por eso anuncio la suspensión de los viajes entre Europa y Estados Unidos por 30 días, a partir del viernes a la medianoche”, agregó.

La drástica medida incluye excepciones para aquellos estadounidense que deban retornar y se controle su estado de salud.

Además, la suspensión no aplicará para los viajes entre Estados Unidos y el Reino Unido, uno de los principales aliados de Washington.

“Hemos estado en contacto frecuente con nuestros aliados”, dijo Trump desde la Casa Blanca.

“Este es el más agresivo y completo esfuerzo para combatir a un virus extranjero, y estoy convencido de que vamos a derrotarlo”, agregó.

Durante su mensaje a la nación el mandatario también anunció una serie de medidas económicas para paliar los efectos que el coronavirus ya está teniendo en Estados Unidos, donde se han cancelado numerosas eventos multitudinarios y el movimiento de personas se ha visto afectado.

En total se han confirmado 1.281 casos de coronavirus en Estados Unidos, con 36 muertes y 8 personas totalmente recuperadas. El total global asciende a 125.891 contagiados, con 4.616 muertos y 67.039 recuperados.

“Vamos a proveer alivio financiero a los trabajadores que deban ausentarse por el coronavirus”, expresó Trump, una medida que ya había adelantado a comienzos de esta semana.