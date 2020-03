La achense María Eugenia Fuentes, domadora natural de caballos

El diario La Nación destacó el trabajo de una achense, María Eugenia Fuentes, de 38 años, domadora natural de caballos, quien eligió una forma de ejercer su actividad alejada de las tradiciones, a partir de una historia muy personal.

Actualmente brinda sus servicios de doma natural en varios lugares, como la estancia La Carlota, partido de Exaltación de la Cruz.

“Es un trabajo súper personal”, explica. Cuando a María Eugenia la llaman para domar, no hay animal que llegue sin etiquetas o comentarios del estilo “este caballo hace tal cosa, es malo”. Sin embargo, ella no tiene en cuenta nada de lo que dicen. “Yo voy a ver lo que me dice el caballo directamente y siempre es distinto a lo que te cuenta el que te convoca: quiero ver qué pasa desde su alma, desde un lugar espiritual -continúa-. Dicen que los caballos reflejan tu alma, te dicen quién sos; entonces, cuando vos sos una persona consciente, te despojás de los prejuicios y no ponés en el otro algo que tiene que ver con vos, y el caballo te responde”, revela.

