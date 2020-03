Cuarentena: la policía advierte que iniciará causas judiciales a quien no cumpla

Desde la Comisaría de General Acha se informó que “en virtud de constatar personas que siguen transitando a pesar de advertencia, se han implementado operativos por distintos puntos de la ciudad”.

En ese sentido, “a las personas que no justifiquen y que no estén exceptuadas se las identifica, se les advierte que deben estar en su domicilio y en caso de constatarse de que no se cumple la medida se inicia el expediente judicial por infringir los artículos 202 y 205 Código Penal”.

Desde la Policía insistieron: “En caso de otra desobediencia o incumplimiento iniciaremos la causa que corresponde”.

“Necesitamos que la gente tome conciencia y se informe de las restricciones”, expresaron.