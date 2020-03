Vivía en un campo en Acha y ahora es un marino: cómo es su vida en la Armada

(Informe Diario Textual) En el 2012, tenía 19 años y una sequía en su ciudad natal lo llevó a trabajar a la ciudad de Bahía Blanca. Pero el destino le estaba guardando un lugar cerca del mar, porque a los 22 años ingresó a la Armada Argentina.

Iván Pedernera no conocía el mar, ni la Base Naval Puerto Belgrano y su Flota de Mar. Sin ninguna referencia de lo que era la vida naval, ingresó a la Armada Argentina en noviembre del 2017.

“Conocí el mar, la base y me gustó. Me gustaba la idea de la aventura, pero no conocía nada; trabajé siempre en el campo desde los 14 años”, confesó el joven marino, desde Puerto Belgrano, a la Gaceta Marinera.

“Una vez que ingresé a la Armada, me dieron la especialidad de camarero que me gusta mucho y fui aprendiendo acá. Apenas ingresé, me puse a terminar el secundario en la Escuela Técnica Nº 1 de Punta Alta”, contó.

Hoy se encuentra a bordo del buque logístico ARA Patagonia, donde tiene la tarea de preparar los desayunos y almuerzos en la Cámara de Oficiales. El Patagonia pertenece al Comando Naval Anfibio y Logístico y tiene su apostadero en la Base Naval Puerto Belgrano, al sur de la provincia de Buenos Aires. Como buque logístico tiene la capacidad de transportar y proveer de combustible a otros buques de la Flota de Mar, permitiéndoles navegar por largos períodos de tiempo.

“Me gusta mucho navegar; también lo hice en el aviso ARA Gurruchaga y en el destructor ARA La Argentina y me gustaría en un futuro conocer el sur e ir a Ushuaia”, adelantó quien estuvo de comisión estos últimos meses en el aviso ARA Puerto Argentino.

Dijo que en su destino, el buque logístico de la Armada, existe un buen grupo de gente. “Nos ayudamos, colaboramos, y hay mucha solidaridad (…) La Armada te da la posibilidad de conocer otros lugares y personas”, dijo.

En la Armada, además, encontró a su compañera de vida, quien también está embarcada, en su caso en la corbeta ARA Robinson. “Está bueno compartir el estilo de vida porque nos entendemos más y nos organizamos con las guardias para poder estar juntos. Una vez, en barcos diferentes, nos cruzamos en el mar; fue increíble”, recordó.