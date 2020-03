“Kuky” al final no pudo llegar a Alaska por el coronavirus

Martín Echegaray Davis, de 62 años, conocido como Kuky, ya había caminado más de 22.500 kilómetros y estaba cerca de su objetivo, pero ahora deberá regresar. Caminaba de Ushuaia a Alaska, pero el coronavirus lo frenó en la frontera con Canadá.

Kuky se hizo conocido en General Acha y la zona cuando pasó por la ruta 152 en el comienzo de su viaje y paró unos días en la ciudad. Había partido hace casi dos años y medio de Tierra del Fuego.

Su meta era unir “las tres Américas”, lo que lo llevó a caminar remolcando un carrito –el “carricatre pilchero”- donde lleva sus pocas pertenencias, desde Tierra del Fuego hasta Alaska, pero un imprevisto lo detuvo cerca del objetivo, en la frontera entre Estados Unidos y Canadá: la pandemia de coronavirus​, que obligó a cerrar las fronteras y refugiarse en cuarentenas.

“Lamentablemente con este tema por el cual estamos pasando todos, la frontera se cerró rotundamente y los vuelos por avión también se están cerrando, por lo que yo he decidido, por consejos de personas que me han ayudado mucho acá en Estados Unidos, que regrese a la Argentina momentáneamente, ya que por más que se abran las fronteras dentro de un mes o dos, yo no tendré el tiempo suficiente para lograr llegar hasta Tok, Alaska, lugar donde yo quería completar mi Rally”, explicó el jueves 19 de marzo en un breve video que subió a Youtube.