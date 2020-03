Ziliotto aseguró que clausurará los comercios que se abusen de los precios y afirmó que «aquí no hay perdón para nadie»

El gobernador Ziliotto fue contundente al asegurar «aquellos que han llevado adelante conductas que no tienen que ver con la ley, pero también con la ética, y aqui que no hay perdón para nadie, la ley es igual para todos».

¿Qué posibilidades reales tiene la provincia de controlar no sólo en grandes supermercados que se respeten los precios máximos?, consultó un periodista en medio de una conferencia que fue transmitida por Canal 3.

“Le corresponde a otro área de gobierno pero está actuando, qué tiene que ver con defensa del consumidor este y está actuando este de la mejor forma posible hay cosas que no se pueden controlar. El control social es importante y que quizás el más efectivo”, afirmó el ministro Franco.

Seguidamente, el Gobernador Ziliotto tomó la palabra y agregó, “nosotros estamos trabajando en conjunto con la AFIP. Hoy el Gobierno Nacional le ha dado la AFIP la facultad de controlar precios, no sólo de su función habitual de controlar el pago de impuestos. Estamos trabajando en conjunto con el Ministerio de la Producción a través de la dirección de comercio, con el Ministerio de Gobierno a través de la dirección de Defensa del Consumidor. Se han incorporado inspectores que pertenecen a la secretaría de trabajo y empleo que nuevamente hacen tareas de para controlar las relaciones laborales y estamos trabajando conjunto desde el día de antes de ayer”.

Pero luego dio un claro mensaje sin vuelvas, “hay una cosa muy clara y yo hoy di indicaciones muy precisas… donde se verifique alguna violación de una norma de congelamiento de precios inmediatamente se clausura el negocio”. A su vez afirmó con dureza “aquí no hay perdón para nadie, ni para lo que circulan sin tener razón. Aquellos que han llevado adelante conductas que no tienen que ver con la ley, pero también con la ética, y aqui que no hay perdón para nadie, la ley es igual para todos. Estamos en la situación de emergencia y cada uno debe cumplir el rol que corresponde sin tratar de perjudicar al que tiene al lado”.

“Hoy los vivos, como dijo ayer el presidente, esta vez no!”, sentenció.