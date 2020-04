El gobierno provincial suma hoteles para contener enfermos leves de coronavirus

En el marco de la organización que se planifica para enfrentar la pandemia de COVID-19, el Gobierno Provincial resolvió sumar hoteles a los múltiples espacios ya previstos para atender la crisis sanitaria.

En principio se acordó con un hotel en Santa Rosa y otro en General Pico, pero la decisión del gobernador Sergio Ziliotto, es sumar los que sean necesarios en función de la evolución de la enfermedad.

El objetivo es tener la mayor cantidad de herramientas posibles para dar respuestas a los pampeanos, y en ese sentido se dispuso la contratación de hoteles con destino exclusivo al servicio público de salud, donde se podrán alojar aquellas personas que aún contagiadas presenten estados de baja complejidad, y cuyos cuadros no requieran internación en un dispositivo hospitalario.

Así entonces, las personas contagiadas de COVID-19 pero cuyo estado sea leve y no requieran del uso de respirador, podrán ser alojados en los hoteles dispuestos para ser atendidos y monitoreados en forma permanente por profesionales de salud pública.

La decisión de sumar hoteles permitirá –en caso de ser necesario- tener concentrados a los enfermos leves, retirándolos de sus domicilios particulares, para evitar así contagios intrafamiliares y, al mismo tiempo, garantizar el aislamiento social de toda persona que pueda ser transmisor del virus.

Accederán a estos centros de internación y aislamiento las personas que con la enfermedad COVID-19 declarada no necesiten asistencia respiratoria y se encuentren en condiciones de riesgo en sus domicilios por falta de condiciones mínimas de habitabilidad.

También los extranjeros que deben cumplir el aislamiento por el período obligatorio o requieren de mayor control por la jurisdicción sanitaria, además de otros casos que, a criterio del profesional que practica la evaluación, sean considerados comprendidos en el aislamiento extra hospitalario.

Por último se estableció que estos espacios serán los dispuestos para albergar al personal de salud que no pueda cumplir el aislamiento en su domicilio, luego de una exposición de alto riesgo.