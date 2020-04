Tras el caos, los bancos abrirán el sábado y el domingo para pagar jubilaciones, AUH y planes sociales

Después de exponer al virus a cientos de miles de jubilados en todo el país, el sindicato bancario aceptó trabajar sábado y domingo. El secretario general de la Bancaria, Sergio Palazzo, se refirió a las largas colas en los bancos y adelantó: “Recién me transmitió el Presidente del Banco Central que habrá una resolución para que los bancos abran sábado y domingo”.

En declaraciones a El Destape Radio, agregó que “sábado y domingo van a estar abiertos los bancos, el Banco Central va a tomar la resolución en estas horas” y agregó que “los cajeros están llenos para los que tienen tarjeta”.

Tras casi dos semanas de cierre por las medidas de aislamiento social preventivo y obligatorio que rigen en el país, las sucursales de bancos volvieron a abrir hoy para permitir el pago de jubilaciones y otras prestaciones de la Anses. Desde la madrugada, se produjeron largas filas en las entidades de personas que no cuentan con tarjetas de débito para retirar sus ingresos o acostumbran hacerse del efectivo de una sola vez para manejar sus gastos mensuales.

Las aglomeraciones en bancos, en gran medida de personas que por su avanzada edad son población de riesgo en medio de la pandemia de COVID-19, son un retroceso respecto de las medidas de distanciamiento social que eran el eje de la estrategia del Gobierno para contener el avance de la enfermedad.

Situaciones como estas evidencian la mala gestión que están llevando adelante las autoridades del Banco Central. “No están a la altura de las circunstancias”, es la frase corriente por estos días en el sistema financiero.

Otra duda que aún nadie supo despejar es por qué el cajero de un supermercado pudo atender a la población durante la cuarentena pero no pudieron hacerlo los cajeros de los bancos. “¿Qué los ampara a ellos que no amparó a los empleados de comercio?”, se escuchó como queja entre quienes pasaron por Olivos en diferentes reuniones con funcionarios del gobierno nacional. “Es igual de esencial el dinero como los alimentos, ¿o no?”, cuestionó el mismo empresario.

El operativo de reapertura de sucursales fue diseñado para atender las necesidades de parte de la población beneficiaria de jubilaciones y otras asignaciones de la Anses que no tiene forma de cobrar por vías electrónicas o cajeros automáticos. Muchos tampoco acceden en sus barrios a la posibilidad de hacer pagos con tarjeta de débito. Pero el diseño fue tan malo que la modificación se anunció sobre la marcha. Diferente hubiera sido la reacción de los abuelos si desde ayer hubieran sabido que podían acercarse también el fin de semana en lugar de agolparse todos hoy frente a la necesidad de efectivo.

Según pudo saber Infobae, casi 2.3 millones de personas están en condiciones de ir a cobrar hoy tanto los haberes de las jubilaciones y pensiones, como así también beneficiarios de planes y asignaciones sociales. A eso debe sumarse que muchos jubilados no están en condiciones físicas de movilizarse solos y deben ser acompañados por un familiar, duplicando de esta forma la cantidad de gente que salió a la calle en medio de la cuarentena que mantiene paralizada la economía del país.