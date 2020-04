Coronavirus: no se informan los casos sospechosos porque “no quieren confundir”

El ministro de Salud, Mario Kohan, admitió que desde el Gobierno Provincial ya no se informan de los casos sospechosos o en estudio por coronavirus, como alertó Diario Textual. “No se quiere ocultar la información. Sólo que no queremos confundir a la sociedad”, expresó.

El funcionario provincial tuvo este viernes una recorrida por el Hospital Gobernador Centeno en General Pico y a la que no se convocó a los medios de comunicación locales. Sólo estuvo Prensa de Gobierno.

El funcionario se refirió a lo publicado por Diario Textual, quien había advertido que desde hacía una semana que no se estaba informando, entre otros puntos, cuántos casos sospechosos de coronavirus hay en la provincia: dijo que había recibido muchas críticas y que no le parecían mal. “Hay que tener cautela. Pero no se quiere ocultar la información. Sólo que no queremos confundir a la sociedad”, dijo.