Ziliotto anunció créditos por 1000 millones de pesos a tasa cero para pagar salarios

El gobernador Sergio Ziliotto anunció que, en el marco de las medidas para paliar los efectos económicos de la pandemia de coronavirus, las pequeñas y medianas empresas que pague sus salarios a sus empleados a través del Banco de La Pampa van a poder acceder a créditos a tasa cero, a 12 meses y con tres meses de gracia. Tienen disponible una línea de hasta 1000 millones de pesos.

“Queremos garantizar la sustentabilidad del comercio, pero también garantizar que el empleado cobre”, dijo el gobernador, en conferencia de prensa, junto al presidente del Banco de La Pampa, Alexis Iviglia, y el ministro de Hacienda, Ernesto Franco.

Pidió que los bancos privados nacionales se sumen a entregar créditos a tasa cero. “Demasiadas ganancias tuvieron hasta el año pasado, cuando la timba financiera era moneda corriente”, lanzó. «El Banco de La Pampa no se esconde como lo hizo la mayoría del sistema financiero. Todo el esfuerzo lo hace el Banco de La Pampa», dijo.

El Banco de La Pampa, recordó el mandatario, ya ha entregado unos 530 millones de pesos a empresa pampeanas para que paguen los salarios, con una tasa del 17,9%.

También, dijo, determinaron una prórroga de los impuestos, como el de las patentes y el Impuesto Inmobiliario, y postergaron los vencimientos de la factura de la luz para los sectores más vulnerables a 2021.

“En esta pandemia hemos respuestas y medidas para distintos sectores de la sociedad. Para los sectores vulnerables, junto a los municipios, hemos armado una verdadera red social para llegar con la mejor eficiencia y dar respuesta con algo tan básico como es la alimentación”, sostuvo.

También resaltó el trabajo con Nación y los municipios para incorporar a las personas del sector informal a una base de datos, con el fin de que puedan cobrar el bono de 10 mil pesos.

Cuestionó, a su vez, a las autoridades del Banco Central por las aglomeraciones generadas el viernes en los bancos. «Lo anticipamos, se los dijimos de no cerrar totalmente los bancos y no pudimos hacer nada. Sabemos que hay una franja que no tiene acceso a los medios electrónicos y ni la quiere… Nos tiraron el problema, esperemos que lo del viernes no tenga consecuencias negativas. La van a tener, pero esperamos que no sean cuantiosas», dijo.

«Esas decisiones la toman, en un escritorio, funcionarios con mínima noción del territorio», lanzó.