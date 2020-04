Ginobili: “Ojalá esto nos convierta en un gran equipo”

El bahiense Emanuel Ginóbili, ganador con el seleccionado argentino de básquetbol de la medalla dorada en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, afirmó que espera que la propagación de la pandemia del Coronavirus transforme al país “en un gran equipo”.

“Estamos todos aprendiendo en esto. Se nos achicó la visión a futuro a dos semanas, no sabemos qué puede llegar a pasar de acá a un año. Ojalá que todo esto nos convierta en un gran equipo y no en un sálvese quien pueda”, dijo el ex basquetbolista por el programa solidario Unidos por Argentina.

Y agregó: “A nivel económico estaremos mal un tiempo, pero lo primero es la salud. El mundo entero está tratando de buscar soluciones, todo es una incógnita, es normal que la gente tenga nervios y esté con muchas dudas”.

Manu fue uno de los deportistas que se prendió a la campaña de recaudar dinero para la Cruz Roja.

“Generación Dorada, siempre pensando en todos, hay que jugar para los demás, hoy nos piden no salir. Colaborar, ayudar, sentirnos cuidados todos juntos, vamos!” dijo Lucas Victoriano quien reivindicó los valores de, tal vez, el mejor equipo argentino de todos los tiempos.