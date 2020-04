COSEGA: no habrá cortes hasta 3 boletas y se harán planes de pago

La Cooperativa de Servicios de General Acha (COSEGA) informó que no se realizarán cortes en los servicios de energía eléctrica, agua potable, telefonía e internet a los usuarios que presenten falta de pago de hasta 3 facturas consecutivas o alternadas con vencimientos a partir del 1 de marzo de 2020 por el plazo de 180 días corridos. Estas medidas están contempladas en el decreto presidencial 311.

En todos los casos, se otorgará a los usuarios planes de pago para cancelar las deudas que se generen durante el plazo de vigencia de las medidas dispuestas.

Las medidas dispuestas serán de aplicación respecto de los siguientes Usuarios Residenciales: beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación por Embarazo, beneficiarios de Pensiones no Contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; usuarios inscriptos en el Régimen de Monotributo Social; jubilados, pensionados y trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a DOS (2) Salarios Mínimos Vitales y Móviles; trabajadores monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en DOS (2) veces el Salario Mínimo Vital y Móvil; usuarios que perciben seguro de desempleo; electrodependientes; beneficiarios de la Ley N° 27.351; usuarios incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados de Casas Particulares (Ley N° 26.844); exentos en el pago de ABL o tributos locales de igual naturaleza.

Las medidas dispuestas también serán de aplicación respecto de los siguientes Usuarios No Residenciales: Micro, Pequeñas y Medianas Empresas (MiPyMES), conforme lo dispuesto por la Ley N° 25.300 afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; Cooperativas de Trabajo o Empresas Recuperadas inscriptas en el INAES afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; las instituciones de salud, públicas y privadas afectadas en la emergencia, según lo establezca la reglamentación; las Entidades de Bien Público que contribuyan a la elaboración y distribución de alimentos en el marco de la emergencia alimentaria.

Por otro lado se deja aclarado que de acuerdo a lo expresado en el mencionado decreto, en los casos que se presenten condiciones inseguras de las instalaciones quedará sin efecto la anulación del Corte del Servicio.