Coronavirus: las concejalas de Quehué no aportarán al Fondo Solidario

Las tres concejalas que integran el Concejo Deliberante de Quehué decidieron no aportar al Fondo Solidario Provincial que se conformó para comprar insumos hospitalarios frente a la pandemia del coronavirus.

En las redes sociales del CD, Silvana Stefanazzi y Angeles Villar de Cambiemos y Stella Moneo del Frejupa, indicaron que “hasta tanto no este reglamentado el Fondo Solidario el Concejo Deliberante como órgano de Gobierno independiente no tomará postura. Desde lo personal cada una de las integrantes en la medida de sus posibilidades y contemplando que cobramos $ 19.391,66 mes marzo/20 de dieta dispondremos la colaboración en los rubros, instituciones y personas que requieran de esa ayuda. Ponemos especial énfasis en que no usaremos esto como propaganda de nuestros actos”.