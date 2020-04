Coronavirus: El presidente recibe al grupo de especialistas para definir los pasos a seguir

Alberto Fernández recibirá hoy en Olivos a un grupo de médicos integrantes del Comité de Expertos que lo asesora sobre el coronavirus para definir la extensión del aislamiento obligatorio, que finaliza este domingo.

Por otro lado, a las 17, el presidente participará del primer encuentro virtual del Grupo de Puebla, que reúne a representantes de 14 países de América Latina y Europa, para debatir sobre “propuestas e ideas” para afrontar la pandemia.

Según trascendió, está prevista la intervención del ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, y los impulsores de la iniciativa: el chileno Marco Enríquez-Ominami, el ex presidente Colombiano Ernesto Samper, y el ex ministro de Brasil Aloizio Mercadante.

El encuentro reunirá a representantes de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, España, México, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Uruguay.

En las últimas horas, y en medio de las frenéticas consultas para ultimar los detalles sobre la continuidad del aislamiento social obligatorio por el coronavirus, el presidente Alberto Fernández ​intercambió mensajes con su par chino, Xi Jinping, quien le prometió que continuará con la ayuda al país en la lucha contra la pandemia.

Según informó este viernes la agencia oficial Xinhua, Xi Jinping extendió la oferta a Fernández de seguir “compartiendo la experiencia en la prevención y el control de la COVID-19″. Pekín, dijo Xi, ” apoya con firmeza ” las medidas tomadas por el Gobierno del país americano ante el brote.