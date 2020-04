Las imágenes de Nueva York que impactan al mundo: entierros masivos de víctimas del coronavirus en fosas comunes

Nueva York ha reducido la cantidad de tiempo que retiene cadáveres no reclamados antes de que sean enterrados en el cementerio público de la ciudad: según la nueva política, la oficina forense mantendrá los cuerpos almacenados durante solo 14 días antes de que sean enterrados en el cementerio de la isla Hart.

Normalmente, unos 25 cuerpos a la semana son enterrados en la isla, principalmente para personas cuyas familias no pueden pagar un funeral o que no son reclamados por sus parientes. Sin embargo, en los últimos días y con la pandemia de coronavirus, las operaciones de entierro han aumentado de un día a la semana a cinco días a la semana, con alrededor de 24 entierros cada día, dijo el portavoz Jason Kersten.

Habitualmente el personal que realiza la tarea son presidiarios, pero ahora han sido reemplazados (Reuters)

Las imágenes aéreas tomadas por varias agencias de noticias muestran a trabajadores cavando tumbas en la isla, una franja de tierra de acceso restringido a una milla del Bronx que es el lugar de descanso final para más de un millón de neoyorquinos, en su mayoría indigentes.

Cerca de 40 ataúdes fueron alineados para el entierro en la isla este jueves, y se han excavado dos trincheras frescas en los últimos días.

Los entierros suelen ser realizados por los reclusos del complejo carcelario Rikers Island de la ciudad, pero durante la pandemia de coronavirus, el trabajo ha sido asumido por los contratistas.

Los funcionarios de la ciudad no han explicado si el aumento de los entierros se debe a la presión sobre las casas de sepelios para deshacerse de los cuerpos más rápidamente. El virus ha matado a cientos de residentes de la ciudad de Nueva York cada día esta semana.