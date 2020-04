Cómo tramitar los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos

A través del Decreto 376/2020, el Gobierno nacional estableció un crédito a tasa cero para monotributistas de todas las categorías y trabajadores autónomos, es decir, que no estén en relación de dependencia. ¿Cómo se podrá acceder al beneficio? Las personas que quieran solicitar estos créditos deberán hacerlo directamente en el banco en el que ya están operando y luego les será acreditado a través de su tarjeta de crédito.

“Lo que hicimos fue incorporar un nuevo sector de la población que son todos los monotributistas, independientemente de la categoría que estén, y autónomos que hayan tenido una caída pronunciada en sus ingresos. Les vamos a bonificar la tasa de interés de un crédito que para ellos va a ser a tasa cero”, explicó el ministro de Trabajo Claudio Moroni, en declaraciones a Radio Rivadavia.

El crédito se acreditará directamente en la tarjeta de crédito del beneficiario y será por un monto igual al 25% de la facturación anual de la categoría en la que está inscripto el monotributista —en el caso de autónomos no hay categorías— hasta un máximo de $150.000.

La línea de crédito —que se debe solicitar en el mismo banco donde ya se viene operando— va a estar regulada por el Banco Central, que en breve dará a conocer las regulaciones correspondientes, y tendrá garantía de Fondo de Garantías Argentino (FoGAR).

“La idea es que el crédito tenga un plazo de gracia importante, de modo tal que se empiece a pagar una vez que la actividad se haya reanudado”, adelantó Moroni. Según detallaron desde el Ministerio de Producción, habrá un período de gracia de seis meses y el plazo para la cancelación del crédito será de 12 meses. Por lo tanto, se terminará de pagar a los 18 meses.

En el texto del Decreto se establece que el financiamiento será desembolsado en tres cuotas mensuales iguales y consecutivas y que será acreditado en tarjetas de crédito de los beneficiarios, de acuerdo a lo que establezca el BCRA. También se contempla que a cada desembolso se le adicionará un monto equivalente a la cuota impositiva y previsional del Monotributo o de jubilación autónomos.

“Preveíamos una cuarentena de 10 a 15 días y ahora estamos con una cuarentena de 45 días y esto nos llevó a ampliar el paquete de ayuda. Los monotributistas, odontólogos, kinesiólogos y un montón de oficios no han podido trabajar por la exigencia de la cuarentena. Estamos poniendo una financiación que se va a poder acreditar en la tarjeta de crédito y que la finalidad es que el monotributista o autónomo pueda pagar sus gastos mientas dure la situación de cuarentena”, explicó el ministro de Desarrollo Productivo Matías Kulfas, en diálogo con Luis Novaresio en Radio La Red.

“El crédito a tasa cero va a tener un período de gracia para que pueda pagar esos gastos con tranquilidad cuando la situación esté solucionada y la economía esté en funcionamiento”, agregó el ministro.