El secretario de Gobierno de General Acha, Federico Guidugli, destacó el servicio brindado por la Municipalidad en tramitar los permisos de circulación de los vecinos de la ciudad.

“La semana pasada, desde el jueves, la municipalidad estuvo al frente de otorgar los permisos nacionales para la circulación durante la cuarentena obligatoria. Fue una demostración que el estado municipal está presente para servir a los achenses”, indicó.

“Este certificado no se tramita ante las municipalidades, no les compete a las municipalidades, pero brindamos el servicio para aquellos que no tienen acceso a la información necesaria o a la tecnología requerida. Pusimos todo a disposición para ayudar a toda la gente que necesita trabajar con los permisos. Y fue en coordinación con la Policía y Gendarmería para que se puedan usar los permisos municipales que hicimos y que sirven para trasladarse en la localidad. Porque los nacionales están tardando 72 horas hasta que salen, y mientras tanto la gente tiene que ir a trabajar en los casos exceptuados”, dijo Guidugli.

El secretario indicó: “Estamos dando solución a la gente y nos anticipamos a lo que se decretó de que los certificados podían ser locales y tener registrados a quienes los solicitaban. Fue un trabajo arduo que hicimos jueves y viernes todo el día, sábado hasta las 13, y seguimos este lunes y martes con la colaboración de los empleados del municipio”.