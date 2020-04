El Comité de Crisis se quejó por la falta de respuesta del hospital en los controles

El Comité de Crisis se quejó de la falta de respuesta por parte del hospital a los controles y trabajos en prevención del coronavirus en General Acha.

La viceintendenta Judit Acri dijo en conferencia de prensa que “no tenemos casos en Acha, pero los asesoramientos de Salud hubiéramos querido que fueran más firmes. Me gustaría que estuvieran más presentes. Habría que preguntar por qué no asisten”. Se indicó que hay contacto directamente con el Ministerio de Salud, pero no con el hospital, y que todos los integrantes del Comité de Crisis asisten a las reuniones, no así desde la dirección del establecimiento sanitario.

Por su parte, el jefe de la UR III, comisario Marcelo Alarcón, también habló de la falta de presencia de Salud, si bien reconoció que están limitados en la cantidad de recursos humanos porque muchos enfermeros fueron trasladados a Santa Rosa y General Pico para prevención

“En cualquier puesto de control, personal de salud no estuvo. No he tenido el acompañamiento de salud, y con la municipalidad es comunicarse todos los días, tenemos pleno contacto con la municipalidad de todo lo que se va a hacer.