Fernanda Raverta es la nueva titular de ANSES

Alberto Fernández decidió que María Fernanda Raverta quede al frente de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), quien se venía desempeñando como ministra de Desarrollo de la Comunidad en la provincia de Buenos Aires.

Raverta, ex diputada nacional y ex candidata a intendenta de Mar del Plata por el Frente de Todos, reemplazará a Alejandro Vanoli como titular de la ANSES. En las últimas horas, por disposición del Poder Ejecutivo nacional y del Presidente Alberto Fernández, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero le solicitó la renuncia a Vanoli. Hasta el momento no se conocen los motivos oficiales trascendió que el organismo no estaba teniendo la dinámica de resolutividad necesaria en medio de la pandemia sumado a la pésima planificación del pago a los jubilados y beneficiarios de asignaciones hace unas semanas.

Según la medida relativa a la salida de Vanoli, “resulta necesario incrementar las transferencias al Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados. Con el fin de afrontar gastos relacionados con la lucha contra la pandemia de coronavirus COVID-19”. Así, el Gobierno destinó al sector $10.000 millones, que se cubrirán con asistencias financieras al Tesoro Nacional.