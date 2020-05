Cuarentena focalizada en La Pampa: qué nuevas actividades se pueden hacer

Este lunes 4 arranca la llamada cuarentena focalizada en La Pampa. Se trata de una fuerte flexibilización del aislamiento para prevenir el coronavirus que contempla, entre otros puntos, la apertura de casi todos los comercios con atención al público. En Casa de Gobierno reconocen que en las calles aumentará fuertemente la circulación personas y ya casi no se sentirán las restricciones.

La decisión fue tomada por el Comité de Crisis, comandado por el gobernador Sergio Ziliotto, quien reconoce que no está exenta de ciertos riesgos porque aumentará exponencialmente la circulación de personas.

Por lo pronto, el mandatario ha pedido responsabilidad social para mantener el distanciamiento y establecer estrictas medidas sanitarias. «De lunes a viernes, de 14 a 18 horas, podrán abrir todos los comercios, siguiendo los protocolos de protección, higiene y profilaxis establecidos para la actividad. Esto que construimos entre todos, ahora depende de vos cuidarlo, también«, tuiteó este domingo.

Desde este lunes, las calles de las 80 localidades de La Pampa volverán a recobrar, en gran medida, la circulación que tenían antes de la pandemia: en las últimas horas fueron 7.136 los pampeanos que ya obtuvieron sus certificados de circulación para desarrollar las nuevas actividades habilitadas.

El equipo de Salud de La Pampa cree que no hay, por el momento, circulación comunitaria de Covid-19 en la provincia: hace casi 25 días que no hay un nuevo positivo. Además, los cinco positivos -cuatro en Santa Rosa y uno en Pico- ya se han recuperado.

Las nuevas actividades exceptuadas son las siguientes:

-La venta de mercaderías elaboradas y no elaboradas, repuestos y accesorios, comercios mayoristas y minoristas y toda actividad comercial con habilitación municipal se pueden realizar de lunes a viernes de 14 a 18 horas. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden estar más de dos personas dentro del local por cada 10 m.2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

-Los colegiados profesionales y las cajas previsionales y de seguridad social -con atención exclusiva de esos colegiados- pueden atender de lunes a viernes, de 13 a 18 horas. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un colegiado cada 10 m2. No pueden permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 mts.2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

– Las tareas de trabajadores alcanzados por el Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el personal de casas particulares y/o trabajo doméstico se pueden desarrollar de lunes a viernes, de 8 a 18 horas. No se realizan tareas los sábados, domingos y feriados.

-Las actividades y servicios de los centros de estética, peluquerías y barberías se pueden realizar de lunes a viernes, de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Deben tener un máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden asistir más de dos personas dentro del local por cada 10 m2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.

-El ejercicio profesional de abogados, contadores, arquitectos, ingenieros, maestros mayores de obra, agrimensores, entre otros, es de lunes a viernes de 13 a 18 horas. Pueden concurrir a lugares de trabajo, pero no se permite la atención al público. No se desarrolla actividad los sábados, domingos y feriados.

-Las actividades relacionadas con la atención de la salud, como psicólogos, nutricionistas, kinesiólogos, fonoaudiólogos, psicopedagogos, entre otros, son de lunes a viernes de 13 a 18 horas, con turno previo y sin espera. Máximo de una persona empleada cada 10 metros cuadrados y un cliente cada 10 m2. No pueden permanecer más de dos personas dentro del local por cada 10 m2. No abren al público los sábados, domingos y feriados.