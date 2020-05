Procesaron al joven de Moreno acusado de contagiar de coronavirus a su abuelo que luego murió

Eric Luciano Torales, oriundo de Moreno, empleado bancario, se convirtió en un símbolo de todo lo que no hay que hacer durante la cuarentena en medio de la pandemia del coronavirus, y de cómo el descuido y el desprecio por las normas puede terminar en la muerte de otros. El 13 de marzo, Torales regresó de un viaje de poco más de 15 días a Miami. Antes de bajarse del avión completó la declaración jurada que debían llenar todas las personas que provinieran de una país de riesgo como lo era, y lo sigue siendo, Estados Unidos. Allí se debía detallar si uno tenía síntomas compatibles con coronavirus. Además, desde el día anterior estaba vigente el DNU 260/2020 que en el artículo 7 establecía que las personas en esa situación debían permanecer obligatoriamente aisladas por 14 días.

Torales no lo hizo: salió igual.

Así, el joven asistió a la fiesta de 15 de su prima que se celebró en el salón “Alma de Hornero”, ubicado en el partido de Moreno. Al evento asistieron casi 100 personas entre familiares, amigos de la agasajada, mozos y cocineros. 13 de ellos declararon ante la Justicia, en una causa investigada por el fiscal Santiago Marquevich y el doctor Néstor Barral, a cargo del Juzgado Federal N°1 de Morón. Algunos aseguran haberlo visto bailar, mientras interactuaba con otros, a veces se alejaba, a veces no.

Al día siguiente del evento, el 16 de marzo, a las 18:27, Eric Torales ingresó a la Clínica Adventista de Belgrano con síntoma compatibles con coronavirus. En su historia clínica que es parte de la causa del fiscal Marquevich se describe cómo se sentía: “Paciente de 24 años quien refiere viaje reciente (EE.UU.) con retorno el día viernes 13 de marzo consulta por tos seca asociado a registros febriles (38º) de aproximadamente 24 hs de evolución”. El Instituto Malbrán confirmaba el diagnóstico tras un hisopado poco después.

A la fiesta de 15 asistió también su abuelo, Luis María Suárez de 78 años. El 1° de abril, Suárez perdió la vida. El instituto Malbrán también había confirmado el diagnóstico.

La Justicia de Morón cree que fue su nieto quien lo contagió. No fue el único infectado de esa noche: poco después, cayeron el disc jockey, la cumpleañera y hasta la madre de Torales.

Así, Torales fue acusado en principio de homicidio culposo, una imputación por lo menos novedosa en el marco de la pandemia, que generó un debate social intenso: ¿el que contagia por descuido o ignorancia es acaso un asesino? Torales se negó a responder preguntas desde su cama de internación, su defensa presentó un escrito donde se desligaba de la acusación.

Hoy por la mañana, el juez Barral procesó a Torales. No lo acusó de homicidio culposo, finalmente, sino de violar el artículo 203 del Código que rige sobre la pandemia, con el agravante de la muerte de su abuelo y la enfermedad de los otros contagiados. También lo embargó por 50 millones de pesos. La pena puede ser de hasta cinco años de cárcel. Por lo pronto, Barral no le aplicó la prisión preventiva y dispuso su inmediata libertad. Le exigió entregar su pasaporte y reportarse al juzgado.

En el procesamiento, al que accedió Infobae, el magistrado lo acusa de haber infectado a otras 15 personas más.