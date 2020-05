En el primer día hábil, cerca de 80 mil monotributistas solicitaron el crédito a tasa cero

En el día de ayer alrededor de 80 mil monotributistas y autónomos iniciaron el trámite a través del sitio web de la AFIP para solicitar créditos a tasa cero.

Según datos oficiales, siete de cada diez personas que tramitaron el préstamo cuentan con tarjeta de crédito, el único canal por el cual se acredita el monto solicitado, que tiene un tope máximo de 150 mil pesos.

Por el momento, el monto promedio de los créditos tramitados ronda los 100 mil pesos. Y, según los registros de la AFIP, hay unos 2,3 millones de monotributistas y autónomos aptos para solicitar el préstamo.

Los préstamos se otorgan a través del programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP) y quienes lo obtengan contarán con un período de gracia de 6 meses para pagarlo entre 12 y 18 cuotas sin interés.

A partir de octubre se empezarán a abonar.

El monto del crédito se depositará en la tarjeta de crédito en 3 cuotas iguales y consecutivas. El otorgamiento no depende del patrimonio del titular, por lo que la AFIP no realizará ningún cruzamiento de datos patrimoniales, porque no son vinculante para tener el beneficio.