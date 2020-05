La policía continúa la búsqueda del vecino de Acha que se perdió

La policía de General Acha continuó por segundo día la búsqueda del vecino que se extravió y que padece trastornos de epilepsia y senilidad. Es Jorge Eduardo Giménez de 53 años, con domicilio en calle Charlone al 400.

Giménez era buscado hoy en las rutas y caminos que conducen a General Acha, por personal de la comisaría local, de Ataliva Roca y Quehué, los bomberos voluntarios y Defensa Civil.

La policía indicó a Noticias del Sur que no hay un lugar definido en el cual centrarse y que este miércoles, si no aparece antes, se va a ampliar el radio de búsqueda. El hombre no tiene amigos conocidos, por lo que tampoco se lo puede rastrear por ese lado.

Tiene las siguientes características físicas: tez morena, cabello corto entre cano, robusto, de 1,75 metros de altura, fue visto por última vez este lunes a las 9:30 vistiendo una remera deportiva, color azul, mangas cortas, pantalón jogging, color azul, zapatilla color gris, marca Salomón, campera de cuero color marrón claro.

Toda información que se pudiere aportar, comunicarse a teléfono policial de urgencias: 101 o 02952-432112.