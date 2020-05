¿Cuarentena más flexible? Qué piensan los achenses del tema

El gobierno provincial anunció algunas flexibilizaciones más de la cuarentena obligatoria por el coronavirus. En General Acha se adoptaron algunas medidas provinciales, pero preocupa la circulación de gente.

¿Qué piensan los achenses de la flexibilización de la cuarentena? Los lectores de Noticias del Sur dieron su opinión en nuestras redes.

Elizabeth Benítez: “Si no podemos continuar de esta forma, que quieren que la gente se harte de estos supuestos cuidados de la comunidad. Ya paren, somos humanos y con derechos de movernos libre mente y cuidarnos nosotros mismos”.

Samy Ibarra: “Ojalá las personas actúen con responsabilidad es la única manera, me parece que se están relajando mucho. Ayer fui a la farmacia: tercera vez que salgo en la cuarentena, con barbijo por suerte salí. Vi personas saludándose, abrazándose y organizando cenas en la cola de la farmacia. El centro estaba lleno de gente y no se respetaba la cantidad de personas dentro de algunos negocios. Realmente me entristece mucho, porque lo que logramos es con la ayuda de todos”.

Mika Ponce: “Acá se puede enojar, pueden estar de acuerdo o no, entiendo que no hay casos y damos gracias a Dios por eso. Pero debemos ser más responsables con nuestra salud. Sé que es re difícil estar encerrados no hay trabajos no hay dineros. Tenemos muchas ganas que todo vuelva a ser normal pero aguantemos, respetemos lo que nuestros gobernantes dictan, no es chiste lo que está pasando. No hemos tomado conciencia de la cantidad de muertos gente esto no es joda. Después si empiezan a reducir el horario de vuelta no se quejen hagamos caso”.

Liliana Tripailao: “En Acha no se pueden dar beneficios sobre otras localidades porque enseguida hay gente que se abusa y si flexibiliza más la cuarentena nos van a terminar cortando todo por los abusos”.

Naza Tobio: “Tienen que seguir flexibilizando, acá en la Pampa no tenemos nada. Solo hay que cuidar de quienes ingresan a nuestra Provincia y ciudad es lo mejor porque la cuarentena hoy no es buena en ninguna parte ni para nuestro país. Creo que tenemos que cuidarnos todos estando libres y no encerrados, no veo el sentido si no tenemos virus o contagios el estar encerrados”.

Tere Ojeda: “A nadie le importa lo que sacrificamos los demás. No hacen caso, no piensan y se creen que nunca va a pasar nada que estamos libres de todo. No somos responsables para que extiendan, lo que van a conseguir si siguen haciendo cualquier cosa es que vamos a volver como al principio y ahí vamos a tener a todos criticando y diciendo que están actuando mal los demás. Ojala algún día aprendamos a respetar a todos”.

Daniel Peralta: “Lo que tienen que hacer es cierren las entradas de Acha, vigilen bien y dejen laburar a la gente que haga su vida. Ya cansaron”.