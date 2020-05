Límite con Río Negro en La Adela y 25 de Mayo: ¿se abre o se cierra?

La Adela y 25 de Mayo son las localidades pampeanas que mayores medidas restrictivas han aplicado a sus pobladores a raíz de su cercanía con la provincia de Río Negro, donde hay circulación del coronavirus Covid-19.

Ahora, a dos meses de la cuarentena, en La Adela están acordando con la rionegrina Río Colorado flexibilizar la cuarentena. Una situación diametralmente opuesta a la registrada entre 25 y Catriel,, en la que sus intendentes han escalado en los cruces verbales, indicó un informe de Diario Textual.

En las dos localidades pampeanas no se registraron casos del nuevo virus. Por su parte, en Catriel hubo tres contagios, todos ya recuperados -por lo que se declaró que ya no hay circulación comunitaria del virus-, en tanto que en Río Colorado se reportaron dos que también se recuperaron.

Esta mañana, en la localidad de Río Colorado hubo una importante reunión. El encuentro se desarrolló en la Municipalidad de Río Colorado, oportunidad en la que el intendente de La Adela, Juan Barrionuevo, le presentó a Gustavo San Román una nota y pudieron dialogar respecto al esfuerzo realizado en el marco de la pandemia. «Gozamos del privilegio de contar con un lapso prolongado de tiempo sin lamentar ciudadanos contagiados o enfermos, lo que otorga cierta tranquilidad en cuanto a la eficacia de las medidas implementadas y de su cumplimiento”, dijo Barrionuevo.

Coincidieron en que los buenos resultados no deben traducirse en relajación de las acciones sino todo lo contrario: es momento, dijeron, de reafirmar y reforzar lo que saben que ha funcionado, para mantener a ambas comunidades preservadas, y al sistema sanitario en condiciones de funcionar con total regularidad.

Según se informó, los intendentes dialogarán con las autoridades provinciales para analizar esta situación y definir los pasos a seguir.

En cambio, en Catriel y en 25 de Mayo, también separados -o unidos- por el río Colorado, la tensión va en aumento. «Nos tratan como leprosos«, ha dicho la intendenta de la localidad rionegrina, Viviana Germanier, en respuesta al bloqueo que estableció 25 con los vecinos de Catriel, donde hubo casos de Covid. Hoy salió al aire en la radio veinticinqueña FM Acuario para invitar a Abeldaño a una mesa de trabajo. Sin embargo, no recibió la mejor respuesta por parte del jefe comunal de 25 de Mayo.

“Insto al intendente Abeldaño a que tengamos una mesa de trabajo para generar un protocolo que nos permita la fluidez que hemos perdido en las relaciones entre 25 de Mayo y Catriel”, dijo. “Esta situación del Covid-19 nos va a llevar mucho tiempo, nos tenemos que adaptar a esta realidad, a estos protocolos, a utilizar una serie de hábitos nuevos, pero eso no significa que tenemos que cerrar nuestras fronteras o que por atrincherarnos vamos a estar exentos de esto, es una pandemia mundial, me parece que cerrarnos no nos va a favorecer”.

“No podemos cerrar nuestra comarca al desarrollo, a la convivencia y al flujo de vínculos que tenemos, porque vamos a tener que convivir con esta realidad por mucho tiempo, y debemos canalizarla de la manera menos dañina para nuestras comunidades”, expresó la jefa comunal.

“Hubo una declaración de Abeldaño, que en su momento dijo que no tenía nada que hablar conmigo», sostuvo. «Yo ahora quiero que entienda que sí tiene que hablar conmigo, sentarnos a trabajar por el vecino”.

Posteriormente el jefe comunal de la localidad pampeana dijo que su par de Catriel ni lo llamó. «La intendente no me ha llamado, pero saben que si me llaman los voy a atender”, dijo.

“Lo que tiene que ver con las áreas petroleras lo decide el gobierno provincial», dijo Abeldaño. «No es que quiera sacarme responsabilidad de encima, yo lo seguiría haciendo, estamos enfocados en defender a todos los vecinos de 25 de Mayo y si es necesario que no llegue el virus a nuestra localidad”.

“La gente de 25 de Mayo no está pasando a trabajar a Catriel, las empresas de 25 tampoco están pasando a Catriel porque no hay empresas de 25 de Mayo trabajando en Catriel, es así de clarito. Las empresas grandes de 25 están en Neuquén, toda su logística la manejan desde allí, no de Río Negro”, sostuvo.

“No necesitamos generar un conflicto por cuestiones que no tienen que ver con lo político sino con lo económico. Nosotros hoy estamos enfocados en defender la salud, pareciera que Catriel está enfocado en defender lo económico”, lanzó.