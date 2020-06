Dos camioneros y un seguridad quisieron ingresar por Arauz sin autorización, tuvieron que volverse

Tres personas quisieron ingresar este lunes a La Pampa desde Buenos Aires a través del Puesto Caminero de Jacinto Arauz sin las autorizaciones correspondientes para circular por la cuarentena obligatoria y tuvieron que volverse. A los tres se les inició causas por violar el aislamiento social en la Fiscalía de turno de General Acha.

Fuentes judiciales indicaron a Noticias del Sur que durante la jornada intentaron ingresar un camión que llevaba al conductor y a un acompañante. Aunque no se brindaron más detalles, se pudo saber que ambos no tenían el certificado de circulación. Lo mismo ocurrió con un hombre que trabaja como seguridad de una empresa e iba en otro rodado. Los tres no pudieron ingresar a la Provincia y fueron notificados en libertad en una causa judicial por violación a la cuarentena.