El Gobierno nacional solicitó investigar al fiscal que se refirió a una violación en manada como “desahogo sexual”

Eduardo “Wado” De Pedro, ministro del Interior, se expresó sobre el polémico fallo de ayer y reclamó que es “necesaria una reforma de la Justicia” y pidió que “se investigue a fondo el accionar del fiscal” de Chubut Fernando Rivarola, quien accedió a un juicio abreviado para cinco acusados de violación de una adolescente en esa provincia y habló de “desahogo sexual” en el dictamen.

En su cuenta oficial de twitter el ministro resaltó: “No toleramos más que se le dé la espalda a las víctimas. Es necesaria una reforma de la Justicia y que se investigue a fondo el accionar del fiscal en esta causa”.

En un segmento del pedido de juicio abreviado, el fiscal utiliza la definición “accionar doloso de desahogo sexual”, lo cual fue repudiado desde diversos sectores.

Por su parte, el Ministerio Público Fiscal de Chubut salió en defensa del fiscal Rivarola, al afirmar que hubo términos “sacados de contexto”. El caso es de una joven que denunció que fue violada en 2012 por lo que se dio en llamar “la manada de Chubut”, integrada por varios hombres.

Uno de los abogados defensores que aceptó dialogar con Télam a condición de no revelar su identidad, explicó que “el episodio fue denunciado 6 años después de ocurrido y la chica asegura que no se acuerda de nada, con lo que no hay forma de acreditar el supuesto delito y todo queda en la palabra de uno contra la del otro”.

Los hechos ocurrieron en 2012 y la causa se inició el año pasado cuando la joven identificada como SAVD aceptó radicar formalmente la denuncia que hasta ese momento había descrito solamente a través de su cuenta en Facebook.