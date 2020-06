La historia de Bautista: cómo estudiar en pandemia antes de volver a cursar afuera

El portal La Nueva publicó la historia de cinco estudiantes universitarios de otras provincias que están cursando sus carreras en Bahía Blanca, y que se habían radicado en esa ciudad y ahora en plena pandemia del Covid-19 algunos permanecieron y otros volvieron a sus lugares hasta que se pueda volver a cursar. Una de esas historias es la de Bautista Richebut, que contó cómo es estudiar a la distancia esperando se reanuden las clases.

“A veces cuesta entender un poco más las clases en línea”, dice Bautista que tiene 18 años y se encuentra realizando un curso de diseño gráfico en el Instituto Sarmiento.

“Cuando se decretó la cuarentena me encontraba en Bahía Blanca y al otro día ya me estaba volviendo al pueblo. Sinceramente pensaba que serían algunos días y no que íbamos a estar más de dos meses sin poder cursar normalmente, ni tampoco entrenar”, dijo.

“El departamento lo mantenemos con mi familia, porque bajaron los costos y los gastos y eso hace que no sea tan complicado”, contó.

A la espera de empezar la carrera terciaria de Diseño Gráfico realiza un curso que le permite entrar “en el ritmo de Bahía”.

“Lo que cambió en esta cuarentena es poder estar en clase y que el profesor nos controle para ver si los ejercicios de práctica están bien y nos explique. Eso se perdió y nosotros nos enteramos una vez entregado los ejercicios”, comentó.

El jugador de vóleibol detalló que “en un día normal en mi vida como estudiante me levantaba temprano a hacer los trabajos, iba a entrenar a la tarde, luego repasaba los ejercicios y por la noche hacía el segundo turno de entrenamiento. Después, cocinarme y dormir”.

Expresó que en su pueblo no se modificaron sus hábitos.

“En Bahía entrenaba vóleibol en Liniers y el resto del tiempo estudiaba. Ahora que estoy de nuevo en Acha sólo cambia que estoy más con mi familia, porque después me mantengo estudiando y entrenando la parte física”, señaló.

“No hacía mucho en mis días, porque es mi primer año, sólo hacía el curso e iba a entrenar. Además, me llevo bien con la cocina, por lo que no tenía problemas. Quizás lo más complicado para mí fue el aspecto deportivo. Para los que estamos acostumbrados a hacer deportes desde muy chico y mucho tiempo, frenar tan de repente puede ser difícil. En lo que respecta al estudio, quizás me percaté que a veces cuesta entender un poco más las clases en línea”, explicó.

Respecto a la actividad física, dijo que “hago ejercicios de pesas en mi casa y salgo a correr cuando lo permiten. Al no hacer mucho en el día no me afectó tanto. Pero indudablemente no me gusta la cuarentena para nada”.

Y cerró diciendo que “los funcionarios están llevando bastante bien la situación, sobretodo en mi provincia, y nosotros en casa estamos siguiendo todas las indicaciones para prevenir los contagios”, cerró.

